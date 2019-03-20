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Татар-информ

9 ноября 2019, 07:50

Официальная хроника

Минниханов даст урок лидерства молодежи на форуме «Мост Москва – Татарстан»

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Официальная хроника

Минниханов даст урок лидерства молодежи на форуме «Мост Москва – Татарстан»

Фото: архив

Президент РТ совершит рабочую поездку в Москву.

(Казань, 9 ноября, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов примет участие в работе молодежного форума «Мост Москва – Татарстан», который откроется сегодня в московском гостиничном комплексе «Корстон». Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

«Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов планирует участие в V молодежным форуме “Мост Москва – Татарстан”», – отметили в пресс-службе.

Как уточнили в Полномочном представительстве Татарстана в РФ, форум представляет собой площадку, на которой спикеры, опираясь на личный опыт, дают молодежи советы по выбору профессии, достижению успеха, отвечают на заданные им вопросы. «Все они — наши выдающиеся земляки, успехами которых Татарстан гордится», – уточнили в Полпредстве.

Вместе с Рустамом Миннихановым на форум в качестве спикеров приглашены президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев, заместитель командующего Воздушно-десантными войсками РФ Нариман Тимергазин, ведущий «Новостей» на Первом канале Максим Шарафутдинов и другие успешные россияне, имеющие татарские корни.

После завершения официальной части программы у гостей и участников форума будет возможность насладиться выступлениями молодых артистов.

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