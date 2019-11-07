ВИА «Волга-Волга» представит новый альбом с официальными каверами в январе

(Казань, 9 ноября, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). ВИА «Волга-Волга» представит новый альбом двойник с официальными каверами и авторскими песнями в январе. Об этом лидер ВИА «Волга-Волга» и исполнитель Антон Салакаев рассказал в интервью гендиректору АО «Татмедиа» Андрею Кузьмину.

«Фишка альбома будет в том, что он будет двойной, на одной пластинке будут авторские песни, лучшие за 22 года, а на второй каверы, которые будут выпущены официально», — сказал Салакаев.

В данный момент группа вместе с лейблом «Мороз рекордс» договаривается с правообладателями, чтобы они дали коллективу разрешение исполнять композиции.

«Я надеюсь, что в кавер части альбома соберется достаточное количество знаковых песен, которые в свое время „Волга-Волга“ сделала, но какие там будут песни, мы узнаем уже в январе, в месяц релиза», — добавил спикер.

К тому же в июне следующего года группа планирует организовать пятый юбилейный фестиваль «Волга-Волга».

Интервью с исполнителем и лидером группы «Волга-волга» Антоном Салакаевым читайте на сайте sntat.ru. Видеоверсию можно будет увидеть на канале ИА «Татар-информ» в YouTube.

Телевизионный вариант беседы в программе «Интервью без галстука с Андреем Кузьминым» зрители смогут посмотреть в субботу в 18.30 и в воскресенье в 13.30.

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