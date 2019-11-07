Группа «Волга-Волга» планирует выступить с сольником на «Квартирнике у Маргулиса»

(Казань, 9 ноября, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). В будущем году ВИА «Волга-Волга» планирует выступить с сольной программой на «Квартирнике у Маргулиса» на НТВ. Об этом лидер ВИА «Волга-Волга» и исполнитель Антон Салакаев рассказал в интервью гендиректору АО «Татмедиа» Андрею Кузьмину.

«Классная точка была бы, если бы нас пригласили в квартирник уже с сольной программой. Маленькие договоренности на этот счет уже есть, возможно, на следующий год мы отснимем уже сольную программу», — поделился Салакаев.

ВИА выступала на «Квартирнике у Маргулиса» на программах, которые были посвящены презентации трибьюта, выпущенного к 95-летию Булата Окуджавы, где они исполняли песню «Пьеро», а также в трибьюте, посвященном Юрию Визбору, где группа исполнила произведение «Милая моя, солнышко лесное».

Выпуск, посвященный Булату Окуджаве, вышел на Youtube, а трибьют Юрия Визбора покажут на канале НТВ 16 ноября.

Интервью с исполнителем и лидером группы «Волга-волга» Антоном Салакаевым читайте на сайте sntat.ru. Видеоверсию можно будет увидеть на канале ИА «Татар-информ» в YouTube.

Телевизионный вариант беседы в программе «Интервью без галстука с Андреем Кузьминым» зрители смогут посмотреть в субботу в 18.30 и в воскресенье в 13.30.



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