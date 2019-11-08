Челнинские учителя физкультуры прошли обучение по игре тег-регби

(Казань, 9 ноября, «Татар-информ»). В Набережных Челнах на базе гимназии №26 состоялся семинар для учителей физической культуры и тренеров «Базовый курс тэг-регби в школе». Об этом сообщает Федерация регби Татарстана.



Семинар прошел при участии 65 учителей физкультуры, которые активно включались в работу встречи. Всех участников без исключения заинтересовал вид спорта – тег-регби.



Семинар прошел интересно, преподаватели получили информацию о том, как работать с детьми и проводить занятия, прозвучало много вопросов по судейству.



Ведущий семинара, директор программы «Займись регби – Get into Rugby» в России Виктор Ковтун разъяснял правила игры, подробно описал подготовку к ним.



Федерация регби Татарстана планирует продолжить такие же семинары в других городах и районах республики. Также в планах организовать предновогодний турнир по тег-регби в Автограде.

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