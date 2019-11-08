WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

9 ноября 2019, 08:26

Культура

В Болгаре фестиваль творчества народов «Мы – одна семья» собрал артистов разных наций

Рекомендуем

Культура

В Болгаре фестиваль творчества народов «Мы – одна семья» собрал артистов разных наций

Фото: spas-rt.ru

Праздник, ставший традиционным, был посвящен двум праздникам – Дню народного единства и Дню Конституции Республики Татарстан.

(Казань, 9 ноября, «Татар-информ»). XII этнический фестиваль единства народов «Мы – одна семья» состоялся в районном Доме культуры Болгара. Об этом пишет газета «Новая жизнь».

Торжество, ставшее традиционным, было посвящен двум праздникам – Дню народного единства и Дню Конституции Республики Татарстан. В фойе дома культуры работала выставка, рассказывающая о быте и традициях чувашской, татарской, армянской и других национальностей, проживающих на территории Спасского района.

Вниманию посетителей также были представлены выставки скульптурных кукол из капрона, изготовленных горожанкой Любовью Берсеневой. А самодеятельные артисты на входе создавали праздничное настроение исполнением веселых частушек и прибауток.

К присутствующим в зале зрителям обратился глава исполкома района Валерий Осокин. Он поздравил всех с праздниками, пожелав мирной жизни и благополучия.

Задача праздника – показать традиции и обычаи разных народов. О том, как коротали зимние вечера в татарских селах, представили самодеятельные артисты из сел Ямбухтино, Средние Юрткули, Иске Рязап и других населенных пунктов. Под звуки баяна они исполнили песни и танцы, создав тем самым веселую атмосферу.

Эстафету выступлений продолжили кузнечихинский, антоновский и кураловский фольклорные ансамбли, где взрослые и дети показали фрагменты встречи весны, традиции православного праздника Пасхи и «Красной горки». В их исполнении прозвучали русские народные композиции, а также хороводная игра «Плетень».

С главными элементами летних праздников познакомили зрителей артисты из Иж-Борискино и Аграмаковки, представившие культуру и обычаи чувашского народа. И в завершающем, четвертом блоке, на сцене фестиваля выступили представители разных национальностей.

Праздник, как и прежде, собрал под одно крыло людей разного возраста, национальностей, вероисповеданий, взглядов.

 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

ВИА «Волга-Волга» представит новый альбом с официальными каверами в январе

Новости дня
09:30
Скидки, акции и кешбэк: в понедельник стартует «Зеленый день» Сбербанка

В этом году событие вышло на новый уровень благодаря участию компаний экосистемы Группы Сбербанк.

09:00
ВИА «Волга-Волга» представит новый альбом с официальными каверами в январе

Альбом будет состоять из двух частей — с лучшими авторскими песнями и кавер-версиями произведений известных исполнителей.

08:26
В Болгаре фестиваль творчества народов «Мы – одна семья» собрал артистов разных наций

Праздник, ставший традиционным, был посвящен двум праздникам – Дню народного единства и Дню Конституции Республики Татарстан.

08:00
Группа «Волга-Волга» планирует выступить с сольником на «Квартирнике у Маргулиса»

Сольную программу на НТВ группа надеется представить в следующем году.

07:50
Минниханов даст урок лидерства молодежи на форуме «Мост Москва – Татарстан»

Президент РТ совершит рабочую поездку в Москву.

07:10
Нижнекамцы не одобрили очередной проект местных промышленников

Слушатели не совсем поняли, что именно до них хотят донести выступающие, потому большинством голосов проект «танековцев» был отправлен на доработку.

06:31
Высокогорский мальчик с редкой болезнью перенес несколько операций на пальцах рук

У людей с синдромом Аперта сросшиеся пальцы на руках и ногах, им сложно дается ручной труд.

05:39
В Алексееевском районе участнику войны вручили медаль за освобождение Белоруссии

Михаил Викторович был тронут вниманием и поделился воспоминаниями о боях в Белоруссии.

04:37
Burito и Мот станут хэдлайнерами на праздновании юбилея Николая Лемаева в Нижнекамске

Нижнекамцы выбрали, кого они хотят видеть на праздновании юбилея Николая Лемаева.

03:21
Челнинские учителя физкультуры прошли обучение по игре тег-регби

Планируется провести предновогодний турнир по тег-регби в Автограде.

02:17
Центральная библиотека Болгара отметила вековой юбилей «голубым огоньком»

В вековой юбилей состоялось награждение лучших сотрудников культурного учреждения, ветеранов, проработавших в библиотеке много лет, читателей.

01:08
На стропальщиков и ветврачей выучились предпенсионеры Высокогорского района

«Студенты» обучились на бухгалтера, делопроизводителя, работника библиотечной системы, охранников, стропальщиков, водителей погрузчика.

00:17
С 11 ноября в Нижнекамске стартует комплексное обследование пассажиропотока

Работа включает обследования пассажиропотоков в транспортных средствах и на остановочных пунктах, которое проведут с помощью спецоборудования.

8.11 23:48
Специалисты назвали самые популярные кроссоверы среди российских водителей
8.11 23:26
Московская «Татар кызы 2019» даст мастер-класс по народным танцам в Брюсселе

Айсылу Мирхафизхан станцует фрагменты из балета на сцене Брюсселя и расскажет о татарской культуре и традициях.

8.11 23:04
Более трети участников «Татарча диктант» на площадке КФУ получили оценку «отлично»

Международная акция, проходящая в четвертый раз, охватила множество стран.

8.11 22:50
В Нижнекамске нашли превышения в воздухе формальдегида, аммиака и диоксида азота

Несколько утешительно для нижнекамцев звучит информация о том, что в городе с 2014-го по 2018 год снизился уровень загрязнения воздуха бензапиреном.

8.11 22:32
Тетюшский пловец на международных состязаниях завоевал семь медалей

Воспитанник Тетюшской спортивной школы Константин Привалов завоевал пять золотых, одну серебряную и одну бронзовую медаль.

8.11 22:02
Младшеклассники Казани поборются за награды итогового турнира Школьной теннисной лиги

Соревнования пройдут в Казанской Академии тенниса.

8.11 21:54
Тренер «Синтеза»: Мы не выполнили нашу тактику в обороне

Артур Фатахутдинов объяснил большое количество заработанных пенальти.

8.11 21:48
Три пенальти за период: Ватерполисты «Синтеза» уступили испанскому гранду

Встреча в бассейне «Оргсинтез» против «Барселонетты» завершилась со счётом 12:20.

8.11 21:22
В столице РТ презентовали вторую книгу о великих женщинах Казанского ханства

Трилогию о правительницах Казанского ханства Ольга Иванова писала на протяжении 20 лет.

8.11 21:04
В Болгаре проходит традиционный вечер Мавлид ан-Наби

Перед празднованием состоялась презентация издания с переводом смыслов Корана.

8.11 20:50
В Казани состоится этап зимнего Кубка Поволжья по пейнтболу

В состязаниях планируется участие 17 команд из разных городов Татарстана и страны.

8.11 20:36
После обращения местного жителя во дворе трех домов по улице Четаева провели капремонт

В ходе работ обновили асфальтовое покрытие, во дворе появились игровой комплекс для детей, зона отдыха и баскетбольная площадка.

События