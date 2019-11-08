В Болгаре фестиваль творчества народов «Мы – одна семья» собрал артистов разных наций

(Казань, 9 ноября, «Татар-информ»). XII этнический фестиваль единства народов «Мы – одна семья» состоялся в районном Доме культуры Болгара. Об этом пишет газета «Новая жизнь».



Торжество, ставшее традиционным, было посвящен двум праздникам – Дню народного единства и Дню Конституции Республики Татарстан. В фойе дома культуры работала выставка, рассказывающая о быте и традициях чувашской, татарской, армянской и других национальностей, проживающих на территории Спасского района.



Вниманию посетителей также были представлены выставки скульптурных кукол из капрона, изготовленных горожанкой Любовью Берсеневой. А самодеятельные артисты на входе создавали праздничное настроение исполнением веселых частушек и прибауток.



К присутствующим в зале зрителям обратился глава исполкома района Валерий Осокин. Он поздравил всех с праздниками, пожелав мирной жизни и благополучия.



Задача праздника – показать традиции и обычаи разных народов. О том, как коротали зимние вечера в татарских селах, представили самодеятельные артисты из сел Ямбухтино, Средние Юрткули, Иске Рязап и других населенных пунктов. Под звуки баяна они исполнили песни и танцы, создав тем самым веселую атмосферу.



Эстафету выступлений продолжили кузнечихинский, антоновский и кураловский фольклорные ансамбли, где взрослые и дети показали фрагменты встречи весны, традиции православного праздника Пасхи и «Красной горки». В их исполнении прозвучали русские народные композиции, а также хороводная игра «Плетень».



С главными элементами летних праздников познакомили зрителей артисты из Иж-Борискино и Аграмаковки, представившие культуру и обычаи чувашского народа. И в завершающем, четвертом блоке, на сцене фестиваля выступили представители разных национальностей.



Праздник, как и прежде, собрал под одно крыло людей разного возраста, национальностей, вероисповеданий, взглядов.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.