Центральная библиотека Болгара отметила вековой юбилей «голубым огоньком»

(Казань, 9 ноября, «Татар-информ»). Межпоселенческой центральной библиотеке Болгара в Спасском районе исполнилось сто лет. Торжества, посвященные вековому юбилею межпоселенческой центральной библиотеки, состоялись в читальном зале культурного учреждения. Об этом пишет газета «Новая жизнь».



Праздник прошел при участии всех сотрудников библиотеки и ее ветеранов, руководства района, активных читателей и других лиц.



Гостей встречали музыкальными ритмами. С деятельностью библиотеки каждый присутствующий смог познакомиться заочно при просмотре видеороликов на большом экране. Домашнего уюта добавил празднику его формат «голубого огонька», когда все гости собираются за накрытыми столами.



Всех присутствующих с импровизированной сцены приветствовали глава района Фаргат Мухаметов, начальник отдела культуры Фархат Низамов, директор библиотеки Марина Бедова.



В этот день состоялось награждение лучших сотрудников культурного учреждения, ветеранов, проработавших в библиотеке много лет, читателей.



Варвара Лисюк и Рустам Холмирзоев украсили вечер вокальными композициями. Не оставили без подарков родное учреждение и ее сотрудники, подарив самовар, чайные наборы, конфетный букет.





В финале праздника состоялось чаепитие с праздничным тортом.

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