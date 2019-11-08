В Нижнекамске провели акцию протеста против строительства нового завода

(Казань, 9 ноября, «Татар-информ»). Жители Нижнекамска в очередной раз потребовали запретить строительство завода метанола, о котором ранее заявил местный нефтехимический гигант, передает «НТР 24».



Данная тема стала ключевой на митинге, который организовали экозащитники и местные коммунисты в честь 102-й годовщины октябрьской революции.



Вместо строительства нового завода метанола общественники на митинге предложили реконструировать технически устаревшее оборудование на предприятиях, и тем самым улучшить экологическую ситуацию города.



Экологический митинг быстро перерос в политический, что насторожило горожан, и они поспешили разойтись.



Ранее активные нижнекамцы подали заявление в прокуратуру с просьбой отменить результаты общественных слушаний. Сейчас они собирают подписи против строительства завода метанола, после чего намерены просить помощи у президентов Татарстана и России.

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