WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

9 ноября 2019, 06:31

Здоровье и среда

Высокогорский мальчик с редкой болезнью перенес несколько операций на пальцах рук

Рекомендуем

Здоровье и среда

Высокогорский мальчик с редкой болезнью перенес несколько операций на пальцах рук

Фото: Высокогорские вести

У людей с синдромом Аперта сросшиеся пальцы на руках и ногах, им сложно дается ручной труд.

(Казань, 9 ноября, «Татар-информ»). Рамазан Мубаракшин с редчайшим генетическим заболеванием из Высокогорского района стал участником прошлогоднего благотворительного марафона «От сердца к сердцу». На собранные сельчанами деньги Рамазану провели две операции в Санкт-Петербурге. Об этом пишут «Высокогорские вести».

Приближается декада инвалидов. В это время в Высокогорском районе уже много лет проходит традиционный благотворительный марафон, посвященный детям с ограниченными возможностями. Все собранные средства передаются семьям, в которых растут «особенные» мальчики и девочки.

Семья Рамазана Мубаракшина участвовала в марафоне «От сердца к сердцу» год назад. У мальчика синдром Аперта. У людей с этим диагнозом сросшиеся пальцы на руках и ногах, им сложно дается ручной труд. Отсюда вытекают и сложности в реабилитации, ведь радикального метода на сегодня не существует. Аккуратно выпрямляют и оперируют палец за пальцем. Год назад Мубаракшины собирали на деньги на лечение в одном из медицинских учреждений Санкт-Петербурга.

«Деньги на лечение удалось собрать. На первую операцию мы отправились в феврале, на это у нас ушло 122 тысячи рублей. Рамазану сделали операцию на один пальчик. Вторая прошла в мае, сыну выпрямили три пальчика», – делится радостью мама Рамазана Наиля Мубаракшина.

Сейчас их жизнь кардинально изменилась. Рамазан не только перенес несколько операций по разделению пальчиков, но и почувствовал, что такое любовь и поддержка тысячи человек. Сегодня семья идет к заветной цели, строит планы и делает все, что в их силах, чтобы здоровая жизнь не оставалась мечтой.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

В Нижнекамске нашли превышения в воздухе формальдегида, аммиака и диоксида азота
Новости дня
06:31
Высокогорский мальчик с редкой болезнью перенес несколько операций на пальцах рук

У людей с синдромом Аперта сросшиеся пальцы на руках и ногах, им сложно дается ручной труд.

05:39
В Алексееевском районе участнику войны вручили медаль за освобождение Белоруссии

Михаил Викторович был тронут вниманием и поделился воспоминаниями о боях в Белоруссии.

04:37
Burito и Мот станут хэдлайнерами на праздновании юбилея Николая Лемаева в Нижнекамске

Нижнекамцы выбрали, кого они хотят видеть на праздновании юбилея Николая Лемаева.

03:21
Челнинские учителя физкультуры прошли обучение по игре тег-регби

Планируется провести предновогодний турнир по тег-регби в Автограде.

02:17
Центральная библиотека Болгара отметила вековой юбилей «голубым огоньком»

В вековой юбилей состоялось награждение лучших сотрудников культурного учреждения, ветеранов, проработавших в библиотеке много лет, читателей.

01:08
На стропальщиков и ветврачей выучились предпенсионеры Высокогорского района

«Студенты» обучились на бухгалтера, делопроизводителя, работника библиотечной системы, охранников, стропальщиков, водителей погрузчика.

00:17
С 11 ноября в Нижнекамске стартует комплексное обследование пассажиропотока

Работа включает обследования пассажиропотоков в транспортных средствах и на остановочных пунктах, которое проведут с помощью спецоборудования.

8.11 23:48
Специалисты назвали самые популярные кроссоверы среди российских водителей
8.11 23:26
Московская «Татар кызы 2019» даст мастер-класс по народным танцам в Брюсселе

Айсылу Мирхафизхан станцует фрагменты из балета на сцене Брюсселя и расскажет о татарской культуре и традициях.

8.11 23:04
Более трети участников «Татарча диктант» на площадке КФУ получили оценку «отлично»

Международная акция, проходящая в четвертый раз, охватила множество стран.

8.11 22:50
В Нижнекамске нашли превышения в воздухе формальдегида, аммиака и диоксида азота

Несколько утешительно для нижнекамцев звучит информация о том, что в городе с 2014-го по 2018 год снизился уровень загрязнения воздуха бензапиреном.

8.11 22:32
Тетюшский пловец на международных состязаниях завоевал семь медалей

Воспитанник Тетюшской спортивной школы Константин Привалов завоевал пять золотых, одну серебряную и одну бронзовую медаль.

8.11 22:02
Младшеклассники Казани поборются за награды итогового турнира Школьной теннисной лиги

Соревнования пройдут в Казанской Академии тенниса.

8.11 21:54
Тренер «Синтеза»: Мы не выполнили нашу тактику в обороне

Артур Фатахутдинов объяснил большое количество заработанных пенальти.

8.11 21:48
Три пенальти за период: Ватерполисты «Синтеза» уступили испанскому гранду

Встреча в бассейне «Оргсинтез» против «Барселонетты» завершилась со счётом 12:20.

8.11 21:22
В столице РТ презентовали вторую книгу о великих женщинах Казанского ханства

Трилогию о правительницах Казанского ханства Ольга Иванова писала на протяжении 20 лет.

8.11 21:04
В Болгаре проходит традиционный вечер Мавлид ан-Наби

Перед празднованием состоялась презентация издания с переводом смыслов Корана.

8.11 20:50
В Казани состоится этап зимнего Кубка Поволжья по пейнтболу

В состязаниях планируется участие 17 команд из разных городов Татарстана и страны.

8.11 20:36
После обращения местного жителя во дворе трех домов по улице Четаева провели капремонт

В ходе работ обновили асфальтовое покрытие, во дворе появились игровой комплекс для детей, зона отдыха и баскетбольная площадка.

8.11 20:22
Двукратный олимпийский чемпион по сноуборду будет выступать за Татарстан

Американец Вик Уайлд принял российское гражданство еще в 2012 году.

8.11 20:04
Казань примет всероссийский турнир по волейболу на Кубок министра внутренних дел по РТ

Поборются за победу 12 команд из разных регионов страны, а также представители Таджикистана.

8.11 19:56
В Нижнекамске нашли виновника, из-за которого Тунгуча превратилась в молочную реку

В настоящее время Росприроднадзор подсчитывает истинный ущерб, причиненный реке Тунгуча.

8.11 19:28
Председателем Комитета физкультуры и спорта Казани стал Альберт Салихов

В заключительный этап конкурсного отбора прошли четыре кандидата.

8.11 19:14
Для Музея пороха в одном из старейших домов Казани отобраны первые экспонаты

Выставочный фонд поможет сформировать потомок одного из директоров Казанского порохового завода, на территории которого находится постройка.

8.11 19:00
В новой части казанского зоопарка «Река Замбези» поселились бегемоты

Подробности о самочувствии южных животных дирекция расширившегося зооботсада обещала раскрыть в начале новой недели.

События