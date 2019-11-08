Высокогорский мальчик с редкой болезнью перенес несколько операций на пальцах рук

(Казань, 9 ноября, «Татар-информ»). Рамазан Мубаракшин с редчайшим генетическим заболеванием из Высокогорского района стал участником прошлогоднего благотворительного марафона «От сердца к сердцу». На собранные сельчанами деньги Рамазану провели две операции в Санкт-Петербурге. Об этом пишут «Высокогорские вести».



Приближается декада инвалидов. В это время в Высокогорском районе уже много лет проходит традиционный благотворительный марафон, посвященный детям с ограниченными возможностями. Все собранные средства передаются семьям, в которых растут «особенные» мальчики и девочки.



Семья Рамазана Мубаракшина участвовала в марафоне «От сердца к сердцу» год назад. У мальчика синдром Аперта. У людей с этим диагнозом сросшиеся пальцы на руках и ногах, им сложно дается ручной труд. Отсюда вытекают и сложности в реабилитации, ведь радикального метода на сегодня не существует. Аккуратно выпрямляют и оперируют палец за пальцем. Год назад Мубаракшины собирали на деньги на лечение в одном из медицинских учреждений Санкт-Петербурга.



«Деньги на лечение удалось собрать. На первую операцию мы отправились в феврале, на это у нас ушло 122 тысячи рублей. Рамазану сделали операцию на один пальчик. Вторая прошла в мае, сыну выпрямили три пальчика», – делится радостью мама Рамазана Наиля Мубаракшина.



Сейчас их жизнь кардинально изменилась. Рамазан не только перенес несколько операций по разделению пальчиков, но и почувствовал, что такое любовь и поддержка тысячи человек. Сегодня семья идет к заветной цели, строит планы и делает все, что в их силах, чтобы здоровая жизнь не оставалась мечтой.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.