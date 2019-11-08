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Татар-информ

9 ноября 2019, 01:08

Общество

На стропальщиков и ветврачей выучились предпенсионеры Высокогорского района

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Общество

На стропальщиков и ветврачей выучились предпенсионеры Высокогорского района

Фото: Высокогорские вести

«Студенты» обучились на бухгалтера, делопроизводителя, работника библиотечной системы, охранников, стропальщиков, водителей погрузчика.

(Казань, 9 ноября, «Татар-информ»). Пожилые жители Высокогорского района имеют возможность получить новые компетенции, позволяющие «обогатить» уже имеющиеся профессиональные навыки и найти им практическое применение благодаря федеральному проекту «Старшее поколение» национального проекта «Демография». Об этом пишут «Высокогорские вести».

Об этом рассказала директор Центра занятости Высокогорского района Лениза Газизуллина.

В этом году активное участие приняли и обучили своих работников такие организации в Высокогорскойм районе, как «СафПласт» – три работника; Ветеринарная академия – три работника; и по одному работнику обучили Мульминский и Березкинский СП, Березкинский детский сад и Высокогорский детский сад «Петушок», дом детского творчества «Балкыш», Центральная районная библиотека, сельхозпредприятие «Татарстан», «Татмелиорация», племенное предприятие «Элита».

«Студенты» обучились на бухгалтера, делопроизводителя, работника библиотечной системы, охранников, стропальщиков, водителей погрузчика и по перевозкам опасных грузов, ветврачей по подсистеме «Меркурий».

По словам Ленизы Газизуллиной, образование могут получить те, кто вошел в так называемый предпенсионный возраст. Это те, которым осталось пять лет до назначения пенсии по старости, соответственно мужчины с 1959 года по 1963 год, и женщины с 1964 года по 1968 год. Вот именно они могут пройти профессиональное обучение, переподготовку, повышение квалификации.

 

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