Нижнекамцы не одобрили очередной проект местных промышленников

(Казань, 9 ноября, «Татар-информ»). В Нижнекамске состоялись общественные слушания с обсуждением реализации проекта, предлагаемого промышленным гигантом, сообщает «НТР 24».

На этот раз о своих планах населению рассказали специалисты АО «ТАНЕКО».



Нефтепереработчики рассказали о проекте планировки территории для размещения объекта «Комплекс нефтехимических и нефтеперерабатывающих заводов с увеличением объемов переработки углеводородного сырья. Главная понизительная подстанция».



Название и стало камнем преткновения. В ходе мероприятия выяснилось, что слушателям будут рассказывать не о какой-то предполагаемой глобальной стройке, а всего лишь о прокладке кабеля от ТЭЦ до «ТАНЕКО». Промышленники пообещали не вырубать деревья, сохранив тем самым природу.



Присутствующие не совсем поняли, что именно до них хотят донести выступающие, потому большинством голосов проект «танековцев» был отправлен на доработку.

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