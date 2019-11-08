Тренер «Синтеза»: Мы не выполнили нашу тактику в обороне

(Казань, 8 ноября, «Татар-информ», Артур Шипилов). Тренер казанского ватерпольного клуба «Синтез» Артур Фатахутдинов прокомментировал поражение испанской «Барселонетте» в матче Лиги Чемпионов со счётом 12:20.

««Барселонетта» - великолепная команда. Тем не менее, мы играли без одного игрока, который получил красную карточку в прошлой игре. Мы не смогли выполнить нашу тактику в защите, поэтому получилось большое количество заработанных пенальти», - поделился Фатахутдинов.

Также ответил, что произошло в третьем периоде, когда команда была близка к тому, чтобы сравнять счёт: «Мы почувствовали игру, немного поменяли тактику и начали реализовывать свои моменты. А когда счёт был 10:12 был назначен пенальти, который мы не смогли реализовать. Это придало сил сопернику».

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