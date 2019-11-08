Три пенальти за период: Ватерполисты «Синтеза» уступили испанскому гранду

(Казань, 8 ноября, «Татар-информ», Артур Шипилов). Казанский клуб по водному поло «Синтез» уступил 19-кратному чемпиону Испании команде «Барселонетта» в рамках группового этапа Лиги Чемпионов. Встреча завершилась со счётом 12:20.

Команда из Казани была аутсайдером в матче, но в турнирной таблице они совсем рядышком — после трёх игр в активе испанцев было шесть очков, у казанцев — три. Однако чуда не произошло, ещё в первом периоде гости забросили пяти мячей в ворота «Синтеза», также в ворота хозяев было назначено три пенальти. Одно гости не реализовали. Хозяева же ответили лишь одним точным броском.

Несмотря на результаты команды, болельщики заполнили все трибуны и оживленно поддерживали команду. Сначала закралась мысль, что на матчи футбольного «Рубина» фанатов ходит меньше, но в бассейне просто меньше сидячих мест, вот и разница.

После шестого пропущенного гола «Синтез» заменил вратаря, однако команде это не помогло — испанцы раз за разом выходили один на один с голкипером и без особого труда обыгрывали его.

При счете 3:10 с трибун послышалось: «Парни, не сдавайтесь, мы верим в вас!». Игроки услышали это, и на перерыв команды ушли при 6:10.

Начало третьего периода казанцы провели очень хорошо — надежно в обороне и результативно в атаке. Тем не менее все забитые мячи были забиты издали, к воротам «Барселонетта» соперника не пускала. Счёт стал 9:10, но гости собрались и продолжили разгром — 10:15. В четвёртом они не остановились и довели дело до победы — 12:20.

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