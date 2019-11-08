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Татар-информ

8 ноября 2019, 21:22

Культура

В столице РТ презентовали вторую книгу о великих женщинах Казанского ханства

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Культура

В столице РТ презентовали вторую книгу о великих женщинах Казанского ханства

Фото: Михаил Захаров

Трилогию о правительницах Казанского ханства Ольга Иванова писала на протяжении 20 лет.

(Казань, 8 ноября, «Татар-информ», Аделя Зиатдинова). В Казани презентовали вторую книгу трилогии о великих повелительницах Казанского ханства «Гаухаршад». Презентация прошла в доме-музее Василия Аксёнова.

«Эта книга отличается от других частей трилогии тем, что эта героиня очень своеобразная, можно сказать, стервозная. Она всегда вела политику независимого ханства. Это исторический роман, основанный полностью на истории Казанского ханства. Эту часть трилогии писала очень долго, потому что долго искала информацию о великих женщинах ханства», — сказала автор книги «Гаухаршад» Ольга Иванова.

Каждая книга трилогии «Повелительницы Казани» посвящена одной из трёх женщин, живших в период Казанского ханства и значительно повлиявших на его политику. Книга «Гаухаршад» стала второй в этой серии.

Автор отметила, что для того, чтобы произведение имело историческую ценность, пришлось изучать документальные материалы, быт казанских татар, основы ислама. Таким образом, несмотря на домыслы автора, роман не превратился в сказку.

«Первая книга была достаточно востребована у читательской аудитории, и поэтому мы с нетерпением ждали вторую книгу. В перспективе Ольга Иванова работает также над третьей книгой „Сююмбике“. Часть книг пойдет в библиотеки, часть в продажу. Книги можно купить и в печатном виде, и в электронном», — рассказала заместитель главного редактора татарского книжного издательства Венера Шамсутдинова.

Она добавила, что тираж книги составил 2 тыс. экземпляров.

Исторический роман «Гаухаршад» высоко оценил доктор исторических наук Фаяз Хузин.

«Я не люблю читать исторические романы, я всегда в них разочаровываюсь, потому что они не достоверные. Но о книгах Ольги Ивановой я такого сказать не могу. Я дважды прочитал первую книгу „Нурсолтан“, а вторую пока не успел, но уже могу оценить ее. Книга написана на высоком уровне, другого я не ожидаю», — поделился своим мнением о книге Фаяз Хузин.

На презентации книги в музее Аксенова можно было задать любые вопросы автору и приобрести книгу с ее автографом.

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21:22
В столице РТ презентовали вторую книгу о великих женщинах Казанского ханства

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