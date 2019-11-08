В Болгаре проходит традиционный вечер Мавлид ан-Наби

(Казань, 8 ноября, «Татар-информ»). Сегодня в Болгаре собрались улемы, мухтасибы, имамы, преподаватели исламских учебных заведений, шакирды, общественные и государственные деятели республики, а также мусульманские религиозные деятели из регионов России, чтобы отпраздновать традиционный республиканский вечер Мавлид ан-Наби в честь дня рождения Пророка Мухаммада, сообщает пресс-служба ДУМ РТ.

На торжество по этому случаю республиканское духовное управление мусульман собирает единоверцев уже в седьмой раз. Вечер проходит в стенах Болгарской исламской академии.

Перед празднованием также состоялась презентация издания «Кэлам Шэриф. Мэгънэви тэржемэ». Фундаментальный труд является первым в истории ДУМ РТ собственным переводом смыслов Корана, который издан в рамках Года толкования Корана, объявленного в Татарстане. Начальник отдела по Шариатским вопросам, хафиз Булат хазрат Мубараков рассказал, как начиналась работа над изданием, а кандидат филологических наук, специалист татарского языка Айгуль Биктимирова описала структура тафсира и его языковые особенности.

Основные торжества республиканского Мавлида ан-Наби начались с вечернего ахшам-намаза, который гости и участники совершили коллективно в БИА вместе с главой мусульман Татарстана Камилем хазратом Самигуллиным. Затем в праздничном зале состоялось официальное открытие вечера чтением Корана и дуа.

Известный турецкий чтец Корана и исполнитель нашидов, профессор, экс-муфтий города Бурса Мехмет Эмин Ай порадовал гостей талантливыми мусульманскими песнопениями, исполнители нашидов Ильгиз Шайхразиев, Ильяс Халиков и ансамбль «Саф» показали свои творческие номера.

Депутат Камиль Нугаев передал слова приветствия от имени Госсоветника РТ Минтимера Шаймиева и зачитал обращение Председателя республиканского парламента Фарида Мухаметшина. С основным обращением к единоверцам выступил глава мусульман Татарстана Камиль хазрат Самигуллин.

28 октября с заходом солнца наступил месяц Раби-уль-авваль — наиболее значимый месяц в истории Ислама, поскольку в этот месяц родился последний Пророк. «Мавлид» в переводе с арабского означает «рождение», «Мавлид ан-Наби» — рождение Пророка Мухаммада.

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