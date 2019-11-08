WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

8 ноября 2019, 22:02

Спорт

Младшеклассники Казани поборются за награды итогового турнира Школьной теннисной лиги

Спорт

Младшеклассники Казани поборются за награды итогового турнира Школьной теннисной лиги

Соревнования пройдут в Казанской Академии тенниса.

(Казань, 8 ноября, «Татар-информ»). Завтра, 9 ноября, 60 учащихся казанских школ и детей дошкольного возраста поборются за награды в итоговом турнире Школьной теннисной лиги, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

В программе соревнований — красочная церемония открытия, основные и финальные игры среди мальчиков и девочек в возрастной категории 6,7,8 лет и награждение победителей и призеров. 

Участники-призеры получат грамоты, медали и памятные подарки, а финалисты — сертификаты на общеобразовательные стенды для своих школ. 

Вход для зрителей свободный. Торжественное открытие стартует в 9.30 в Казанской Академии тенниса.

 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Тетюшский пловец на международных состязаниях завоевал семь медалей
Новости дня
22:50
В Нижнекамске нашли превышения в воздухе формальдегида, аммиака и диоксида азота

Несколько утешительно для нижнекамцев звучит информация о том, что в городе с 2014-го по 2018 год снизился уровень загрязнения воздуха бензапиреном.

22:32
Тетюшский пловец на международных состязаниях завоевал семь медалей

Воспитанник Тетюшской спортивной школы Константин Привалов завоевал пять золотых, одну серебряную и одну бронзовую медаль.

22:02
Младшеклассники Казани поборются за награды итогового турнира Школьной теннисной лиги

Соревнования пройдут в Казанской Академии тенниса.

21:54
Тренер «Синтеза»: Мы не выполнили нашу тактику в обороне

Артур Фатахутдинов объяснил большое количество заработанных пенальти.

21:48
Три пенальти за период: Ватерполисты «Синтеза» уступили испанскому гранду

Встреча в бассейне «Оргсинтез» против «Барселонетты» завершилась со счётом 12:20.

21:22
В столице РТ презентовали вторую книгу о великих женщинах Казанского ханства

Трилогию о правительницах Казанского ханства Ольга Иванова писала на протяжении 20 лет.

21:04
В Болгаре проходит традиционный вечер Мавлид ан-Наби

Перед празднованием состоялась презентация издания с переводом смыслов Корана.

20:50
В Казани состоится этап зимнего Кубка Поволжья по пейнтболу

В состязаниях планируется участие 17 команд из разных городов Татарстана и страны.

20:36
После обращения местного жителя во дворе трех домов по улице Четаева провели капремонт

В ходе работ обновили асфальтовое покрытие, во дворе появились игровой комплекс для детей, зона отдыха и баскетбольная площадка.

20:22
Двукратный олимпийский чемпион по сноуборду будет выступать за Татарстан

Американец Вик Уайлд принял российское гражданство еще в 2012 году.

20:04
Казань примет всероссийский турнир по волейболу на Кубок министра внутренних дел по РТ

Поборются за победу 12 команд из разных регионов страны, а также представители Таджикистана.

19:56
В Нижнекамске нашли виновника, из-за которого Тунгуча превратилась в молочную реку

В настоящее время Росприроднадзор подсчитывает истинный ущерб, причиненный реке Тунгуча.

19:28
Председателем Комитета физкультуры и спорта Казани стал Альберт Салихов

В заключительный этап конкурсного отбора прошли четыре кандидата.

19:14
Для Музея пороха в одном из старейших домов Казани отобраны первые экспонаты

Выставочный фонд поможет сформировать потомок одного из директоров Казанского порохового завода, на территории которого находится постройка.

19:00
В новой части казанского зоопарка «Река Замбези» поселились бегемоты

Подробности о самочувствии южных животных дирекция расширившегося зооботсада обещала раскрыть в начале новой недели.

18:48
Последние жильцы «Офицерского дома» и Пороховой завод пошли на мировое соглашение

Семья Грязновых переедет в отремонтированную предприятием квартиру на улице 25 лет Октября с обещанием открыть в старом доме Музей пороха.

18:38
«Яндекс» пообещал не увольнять казанских таксистов за участие в забастовке

Водители «Яндекс.Такси» в Казани присоединились к репетиции всероссийского бойкота.

18:36
Ожидаемый разгром: волейболистки «Динамо-Казани» не пожалели аутсайдера

Гостевая встреча с челябинским «Динамо-Метаром» завершилась со счетом 1:3.

18:26
Мухаметшин призвал «единороссов» посвятить неделю приема граждан выполнению наказов

Татарстанская «Единая Россия» с 25 ноября проведет неделю приема граждан, приуроченную ко Дню рождения партии.

18:16
Жителей Татарстана приглашают на сельскохозяйственные ярмарки

Осенние ярмарки стартовали 14 сентября и будут проводиться каждую неделю до Нового года.

18:00
Ильзат Ахметов: Надеюсь, мы сможем побороться на чемпионате Европы за высокие места
17:48
В Казани обсудят вопросы правоприменительной практики служб по имущественным налогам

Для участия необходимо пройти предварительную регистрацию.

17:36
«Ак Барс» забрасывает шайбу в среднем через каждые 10 бросков

Официальный сайт КХЛ рассказал о том, как изменился рисунок игры казанской команды при новом главном тренере.

17:20
Студентка из Казани побывала на приеме у Путина, где он рассказал о поездках на целину

В Москве прошел Всероссийский слет участников студенческих стройотрядов, собравший 6 тыс. человек из 80 регионов России, стран СНГ и Балтии.

17:00
ХК «Динамо-Казань» проведет свой первый домашний матч в Ульяновске

В Казани не успели подготовить лед из-за теплого ноября.

События