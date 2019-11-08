Младшеклассники Казани поборются за награды итогового турнира Школьной теннисной лиги

(Казань, 8 ноября, «Татар-информ»). Завтра, 9 ноября, 60 учащихся казанских школ и детей дошкольного возраста поборются за награды в итоговом турнире Школьной теннисной лиги, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

В программе соревнований — красочная церемония открытия, основные и финальные игры среди мальчиков и девочек в возрастной категории 6,7,8 лет и награждение победителей и призеров.

Участники-призеры получат грамоты, медали и памятные подарки, а финалисты — сертификаты на общеобразовательные стенды для своих школ.

Вход для зрителей свободный. Торжественное открытие стартует в 9.30 в Казанской Академии тенниса.

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