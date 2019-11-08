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Оксана Романова

8 ноября 2019, 19:14

Общество

Для Музея пороха в одном из старейших домов Казани отобраны первые экспонаты

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Общество

Для Музея пороха в одном из старейших домов Казани отобраны первые экспонаты

Фото: Абдул Фархан

Выставочный фонд поможет сформировать потомок одного из директоров Казанского порохового завода, на территории которого находится постройка.

(Казань, 8 ноября, «Татар-информ», Оксана Романова). Для будущего Музея пороха, который обещают создать в отселяемом через суд старейшем доме Кировского района Казани, уже предоставлены первые экспонаты. Об этом по итогам судебного заседания сообщил глава семейства Грязновых, оказавшихся последними жильцами деревянной постройки 1808 года.

«Я оставляю заводу для этого музея пианино, которому 200 лет — немецкое старинное пианино 1820-х годов. Один мой хороший ученик передал старинный дореволюционный амперметр, который когда-то стоял на заводе. У него дедушка работал тогда на заводе и в период списания прибора оставил его себе на память. Теперь внук передает его в дар», — рассказал Грязнов.

Он также подчеркнул, что главным экспонатом Музея пороха и его производства будет сам дом. Семья Грязновых поселилась в нем 5 декабря 1951 года, отец Валерия Грязнова был несколько лет директором предприятия. По уверениям собеседника агентства, деревянная постройка ни разу не перебиралась, при этом фундамент, кладка и бревна стен остаются крепкими и прочными, несмотря на протекающую крышу над квартирой № 4.

«Деревянная архитектура делится на культовые сооружения и жилые. В области жилых помещений покажите нам дом, который был бы в такой сохранности при одном условии — он ни разу не реставрировался. У деревянной архитектуры есть особенность: через определенный срок приходят мастера, разбирают, меняют бревна, собирают — получается новодел, хотя считается, что дом тот же. В нашем доме, — это я гарантирую, я прожил в нем 68 лет, — никто ничего не менял. Кирпичи, кладка, бревна, — все родное. Есть такое красивое слово — "аутентичность". Так вот с аутентичностью там все в порядке — он подлинный», — особо отметил Валерий Грязнов.

Он также сообщил, что руководством завода ему была предложена должность директора будущего музея. Однако Грязнов считает, что больше пользы принесет, непосредственно принимая участие в формировании коллекционного фонда музея.

«Несите, для музея нужна различная старина: с бору по сосенке собирается фонд. Главное — чтобы было интересно, а интересно будет! Представьте, школьники придут, а о порохе никто ничего не знает...» — резюмировал Валерий Грязнов.

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