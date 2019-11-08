«Яндекс» пообещал не увольнять казанских таксистов за участие в забастовке

(Казань, 8 ноября, «Татар-информ», Аделя Зиатдинова). «Яндекс» не будет увольнять казанских таксистов за участие во всероссийском бойкоте агрегаторов. Об этом сообщили в пресс-службе «Яндекс.Такси».

«Об увольнениях не может быть и речи — мы информационный сервис, а водители работают в партнёрских таксопарках или в качестве ИП. Мы также не ограничиваем водителям доступ к заказам», — сообщили в пресс-службе.

Накануне казанские водители сервиса «Яндекс.Такси» устроили забастовку возле офиса работодателя, это была подготовка к всероссийскому бойкоту агрегаторов.

«Основная забастовка „Яндексу“ планируется 2 – 4 декабря, сейчас идет подготовка. Дополнительные выступления, как в Казани, рассматриваются как репетиция», — сказал председатель общественного движения «Форум» Олег Амосов в разговоре с журналистом ИА «Татар-информ».

Он отметил, что к репетиции забастовки против агрегаторов также присоединились в Краснодаре, Коломне, Владивостоке и Ростове.

Основные требования к агрегаторам, по словам Амосова, носят экономический характер. Они в очередной раз снижают цены из-за демпинга и устанавливают высокую комиссию для водителей.

«Поездки по тарифу "Бизнес" в Казани были дорогими, и их заказывали редко: водители "Бизнеса", по нашим данным, в среднем ждали заказа по 25 – 30 минут. Из-за простоя их часовой заработок был на треть ниже, чем у водителей "Эконома". Мы поменяли структуру тарифа, чтобы добиться увеличения числа поездок и роста часового заработка водителей», — рассказали в пресс-службе «Яндекс.Такси».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщали, что Профсоюз казанских таксистов поддержал всероссийскую забастовку против агрегаторов.

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