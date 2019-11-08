Последние жильцы «Офицерского дома» и Пороховой завод пошли на мировое соглашение

(Казань, 8 ноября, «Татар-информ», Оксана Романова). В Кировском райсуде завершились слушания дела по иску Казанского порохового завода о выселении последних жильцов — семьи Грязновых — из старейшего деревянного дома Казани. После четырех заседаний суда стороны заключили мировое соглашение: до 25 ноября Грязновы переедут в альтернативное, предоставляемое предприятием жилье.

Завод по встречному иску Грязновых отремонтировал предлагавшуюся взамен квартиру в многоэтажном доме по улице 25 лет Октября, гарантировал, что она предоставляется семье в статусе жилья социального найма. Кроме того, в мировом соглашении прописано, что при приватизации предоставляемой квартиры через суд Казанский пороховой завод выступит на стороне Грязновых с поддержкой их иска к Росимуществу. Представители последнего ведомства, к слову, ни разу на заседание суда не явились.

«Нам надо знать, к какому числу приглашать бригаду для консервационных работ на объекте. Мы же теперь за него несем ответственность», — акцентировала во время заседания при обсуждении крайней даты переселения Грязновых представитель Порохового завода.

После мирового соглашения и оглашения решения суда глава семейства Валерий Грязнов пояснил, что его старый дом не получил статуса объекта культурного наследия. Гарантией сохранности деревянной постройки 1808 года на данный момент являются лишь устные обещания директора Казанского порохового завода Казани Александра Лившица.

О высоком риске утраты (сноса) дома после выселения последних жильцов ранее заявило Татарстанское республиканское отделение Всероссийского общества охраны памятников и культуры (ТРО ВООПИиК). Градозащитники призывали в кратчайшие сроки внести постройку, которой уже более 200 лет, в перечень объектов культурного наследия. Комитет РТ по охране объектов культурного наследия после обсуждения вопроса на научно-методическом совете по культурному наследию, в состав которого вошли и двое московских экспертов, пришел к выводу о необходимости дополнительных архивных изысканий для придания дому статуса объекта культурного наследия.

«Мне дали гарантию, что дом сохранят. Для меня самое важное не то, что я в этом доме живу, а что дом будет цел. Это обещал директор. Но вопрос далеко неоднозначен...» — пояснил Валерий Грязнов после оглашения решения суда. По его словам, Казанский пороховой завод намерен не только сохранить дом, но и организовать в доме Музей пороха.

Валерию Грязнову была предложена должность его директора, но он намерен не возглавить музей, а деятельно участвовать в формировании его коллекции.

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