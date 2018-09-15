Ожидаемый разгром: волейболистки «Динамо-Казани» не пожалели аутсайдера

(Казань, 8 ноября, «Татар-информ», Артур Шипилов). Женский волейбольный клуб «Динамо-Казань» в Челябинске одержал победу над местным «Динамо-Метаром». Встреча завершилась со счетом 1:3.

Тренерский штаб во главе с Гилязутдиновым не пожалел аутсайдера и выпустил свой самый мощный состав: диагональная Саманта Фабрис, доигровщицы Татьяна Кадочкина и Бетания де ла Крус, связующая Евгения Старцева, блокирующие Марина Марюхнич и Ирина Королева, а также Анна Подкопаева на позиции либеро.

Так как соперник за первые три матча чемпионата ни разу не победил, следовало ожидать, что Ришат Гилязутдинов будет стараться реализовывать свои схемы и планомерно встраивать в игру де ла Крус — это ее первый матч за казанский клуб. И хочется отметить, она сразу стала оправдывать статус звезды — мощные подачи и атаки первым темпом принесли команде большое количество очков.

Команда показывала красивый волейбол, но расстраивало одно — немного людей посмотрело игру, ведь на арену пришло очень небольшое количество болельщиков. Хозяек же, казалось, поддерживал лишь один мужчина: он в полном одиночестве кричал «Метар, Метар» и «Сетка» на подаче казанских игроков.

Первая партия завершилась со счетом 14:25, и гостьи ушли слушать наставления от тренера. Тем не менее по каким-то причинам никто из игроков не выглядел удовлетворенным, не было улыбки на лице даже у вечно веселой Королевой.

Вторая партия принесла с собой более долгие розыгрыши мяча, которые так или иначе доставались Казани. Включился в работу казанский блок, а Татьяне Кадочкиной не понравились местные рекламные щиты, в которые она с размаху влетела ногами — волейболистка бежала за мячом и ударилась, после чего была заменена на Ольгу Бирюкову.

Дальше особых изменений в игре не произошло, уже будничные 14:25 и переход в третью партию, которая у «Динамо-Казани» стабильно слабая. Так случилось и сегодня: хозяйки площадки не уступали гостьям и один даже вырвались вперед. Как будто устали волейболистки из Казани: стали ошибаться на подачах, на приеме. Стала подводить точность в атаке и вот уже счет 23:17 в пользу «Метара». Как итог — проигранная партия 25:18.

Четвертая партия также проходила в борьбе, но ближе к концовке Казань начала уверенно набирать очки. В целом, настроение у команды улучшилось, и игра завершилась уверенными 17:25.

Следующая игра «Динамо-Казани» вновь пройдет на выезде — 16 ноября подопечные Гилязутдинова в Екатеринбурге сразятся с местной «Уралочкой».

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