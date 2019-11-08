(Казань, 8 ноября, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин призвал «единороссов» посвятить неделю приема граждан выполнению наказов избирателей. Об этом секретарь татарстанской «Единой России» заявил сегодня на XXXI конференции регионального отделения политической партии.

«Впереди традиционная неделя приема граждан, приуроченная ко Дню рождения “Единой России”. Она стартует с 25 ноября. Выхожу с инициативой посвятить ее выполнению наказов граждан, поступившим в ходе выборов в Госсовет Татарстана шестого созыва. Депутатам необходимо заранее встретиться с жителями для проработки подробной дорожной карты по выполнению наказов. Это касается депутатов всех уровней», – сказал глава парламента.

По словам Мухаметшина, 1 декабря «Единая Россия» отметит 18-ю годовщину со дня своего образования. «Это немалый срок и достаточно серьезная дата. С тех пор весомый вклад в организационное оформление современной партийной структуры, повышение ее авторитета вносит татарстанское отделение – самый многочисленный и активный региональный отряд, насчитывающий более 128 тыс. партийцев, объединенных в 2010 первичных организаций», – заметил он.

Секретарь татарстанской «Единой России» подчеркнул, что региональное отделение за 2018 – 2019 годы выросло по численности. С января по ноябрь этого года принято в партию 707 человек, выбыло по различным причинам 476 человек. «Чистый прирост членов партии составил 231 человек, – подчеркнул он. – Важнейшим приоритетом татарстанских “единороссов” остается системная долгосрочная работа в рамках партийных проектов. Сегодня на исполнении в региональном отделении находится 14 федеральных и четыре региональных партпроекта».

Председатель Госсовета упомянул, что 22-23 ноября в Москве пройдет XIX Съезд «Единой России». «Базовые приоритеты нашей деятельности в следующем году, особенно стратегического, программного характера, будут поставлены на съезде. По возможности примем самое активное участие в их выборке на дискуссионных площадках, которые будут ему предшествовать», – добавил он.

По мнению Мухаметшина, большая ответственность ложится на «единороссов» по реализации 8,5 тыс. наказов жителей, полученных в ходе избирательной кампании. «Более 8 тыс. обращений включены в сводный перечень наказов и предложений, систематизированы по тематике и муниципальным образованиям. Сейчас идет внутриведомственный анализ. По итогам Правительством РТ будет утвержден комплекс мер, или дорожная карта, по исполнению наказов в предстоящее пятилетие. Большую часть планируем реализовать в рамках действующих республиканских программ», – констатировал он.

«Наказы должны постоянно находиться в поле внимания региональных и местных политсоветов, депутатских групп всех уровней», – заключил секретарь татарстанского отделения партии.

В политсовете создана комиссия по работе с наказами избирателей, поступивших во время прошедшей избирательной кампании. Ее возглавил заместитель Председателя Госсовета РТ Марат Ахметов. Сегодня на конференции его кандидатура была включена в состав регионального политсовета.

Кроме того, были избраны 26 делегатов от татарстанского отделения на XIX Съезд Всероссийской политической партии «Единая Россия».

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