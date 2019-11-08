WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

8 ноября 2019, 18:26

Политика

Мухаметшин призвал «единороссов» посвятить неделю приема граждан выполнению наказов

Рекомендуем

Политика

Мухаметшин призвал «единороссов» посвятить неделю приема граждан выполнению наказов

Фото: gossov.tatarstan.ru

Татарстанская «Единая Россия» с 25 ноября проведет неделю приема граждан, приуроченную ко Дню рождения партии.

(Казань, 8 ноября, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин призвал «единороссов» посвятить неделю приема граждан выполнению наказов избирателей. Об этом секретарь татарстанской «Единой России» заявил сегодня на XXXI конференции регионального отделения политической партии.

«Впереди традиционная неделя приема граждан, приуроченная ко Дню рождения “Единой России”. Она стартует с 25 ноября. Выхожу с инициативой посвятить ее выполнению наказов граждан, поступившим в ходе выборов в Госсовет Татарстана шестого созыва. Депутатам необходимо заранее встретиться с жителями для проработки подробной дорожной карты по выполнению наказов. Это касается депутатов всех уровней», – сказал глава парламента.

По словам Мухаметшина, 1 декабря «Единая Россия» отметит 18-ю годовщину со дня своего образования. «Это немалый срок и достаточно серьезная дата. С тех пор весомый вклад в организационное оформление современной партийной структуры, повышение ее авторитета вносит татарстанское отделение – самый многочисленный и активный региональный отряд, насчитывающий более 128 тыс. партийцев, объединенных в 2010 первичных организаций», – заметил он.

Секретарь татарстанской «Единой России» подчеркнул, что региональное отделение за 2018 – 2019 годы выросло по численности. С января по ноябрь этого года принято в партию 707 человек, выбыло по различным причинам 476 человек. «Чистый прирост членов партии составил 231 человек, – подчеркнул он. – Важнейшим приоритетом татарстанских “единороссов” остается системная долгосрочная работа в рамках партийных проектов. Сегодня на исполнении в региональном отделении находится 14 федеральных и четыре региональных партпроекта».

Председатель Госсовета упомянул, что 22-23 ноября в Москве пройдет XIX Съезд «Единой России». «Базовые приоритеты нашей деятельности в следующем году, особенно стратегического, программного характера, будут поставлены на съезде. По возможности примем самое активное участие в их выборке на дискуссионных площадках, которые будут ему предшествовать», – добавил он.

По мнению Мухаметшина, большая ответственность ложится на «единороссов» по реализации 8,5 тыс. наказов жителей, полученных в ходе избирательной кампании. «Более 8 тыс. обращений включены в сводный перечень наказов и предложений, систематизированы по тематике и муниципальным образованиям. Сейчас идет внутриведомственный анализ. По итогам Правительством РТ будет утвержден комплекс мер, или дорожная карта, по исполнению наказов в предстоящее пятилетие. Большую часть планируем реализовать в рамках действующих республиканских программ», – констатировал он.

«Наказы должны постоянно находиться в поле внимания региональных и местных политсоветов, депутатских групп всех уровней», – заключил секретарь татарстанского отделения партии.

В политсовете создана комиссия по работе с наказами избирателей, поступивших во время прошедшей избирательной кампании. Ее возглавил заместитель Председателя Госсовета РТ Марат Ахметов. Сегодня на конференции его кандидатура была включена в состав регионального политсовета.

Кроме того, были избраны 26 делегатов от татарстанского отделения на XIX Съезд Всероссийской политической партии «Единая Россия».  

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

«Единороссы» Татарстана выберут делегатов на Всероссийский съезд партии с Медведевым
Новости дня
19:56
В Нижнекамске нашли виновника, из-за которого Тунгуча превратилась в молочную реку

В настоящее время Росприроднадзор подсчитывает истинный ущерб, причиненный реке Тунгуча.

19:28
Председателем Комитета физкультуры и спорта Казани стал Альберт Салихов

В заключительный этап конкурсного отбора прошли четыре кандидата.

19:14
Для Музея пороха в одном из старейших домов Казани отобраны первые экспонаты

Выставочный фонд поможет сформировать потомок одного из директоров Казанского порохового завода, на территории которого находится постройка.

19:00
В новой части казанского зоопарка «Река Замбези» поселились бегемоты

Подробности о самочувствии южных животных дирекция расширившегося зооботсада обещала раскрыть в начале новой недели.

18:48
Последние жильцы «Офицерского дома» и Пороховой завод пошли на мировое соглашение

Семья Грязновых переедет в отремонтированную предприятием квартиру на улице 25 лет Октября с обещанием открыть в старом доме Музей пороха.

18:38
«Яндекс» пообещал не увольнять казанских таксистов за участие в забастовке

Водители «Яндекс.Такси» в Казани присоединились к репетиции всероссийского бойкота.

18:36
Ожидаемый разгром: волейболистки «Динамо-Казани» не пожалели аутсайдера

Гостевая встреча с челябинским «Динамо-Метаром» завершилась со счетом 1:3.

18:26
Мухаметшин призвал «единороссов» посвятить неделю приема граждан выполнению наказов

Татарстанская «Единая Россия» с 25 ноября проведет неделю приема граждан, приуроченную ко Дню рождения партии.

18:16
Жителей Татарстана приглашают на сельскохозяйственные ярмарки

Осенние ярмарки стартовали 14 сентября и будут проводиться каждую неделю до Нового года.

18:00
Ильзат Ахметов: Надеюсь, мы сможем побороться на чемпионате Европы за высокие места
17:48
В Казани обсудят вопросы правоприменительной практики служб по имущественным налогам

Для участия необходимо пройти предварительную регистрацию.

17:36
«Ак Барс» забрасывает шайбу в среднем через каждые 10 бросков

Официальный сайт КХЛ рассказал о том, как изменился рисунок игры казанской команды при новом главном тренере.

17:20
Студентка из Казани побывала на приеме у Путина, где он рассказал о поездках на целину

В Москве прошел Всероссийский слет участников студенческих стройотрядов, собравший 6 тыс. человек из 80 регионов России, стран СНГ и Балтии.

17:00
ХК «Динамо-Казань» проведет свой первый домашний матч в Ульяновске

В Казани не успели подготовить лед из-за теплого ноября.

16:46
Жители Татарстана смогут добраться на поезде до Крыма через Москву

Первые прямые поезда в Крым отправятся из Москвы в Симферополь и из Санкт-Петербурга в Севастополь в конце декабря.

16:28
Синоптики предупреждают о сильной гололедице и метели сегодня вечером и ночью

Ухудшение погодных условий ожидается в южных и восточных районах республики.

16:17
Бизнесмен пожаловался в прокуратуру РТ на незаконный штраф за рекламу кафе на улице

На владельца кафе выписали штраф в 15 тыс. рублей за размещенный на улице рекламный плакат.

16:14
Новичок «Ак Барса»: Дмитрий Квартальнов вырос за годы как тренер

Виктор Тихонов отметил, что главное в новой команде — работать и доказывать.

16:12
Татарстан вошел в число пяти пилотных регионов по предоставлению цифровых сертификатов

Стоимость обучения будет возмещаться из средств федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика».

16:00
Умер бывший исполнительный директор ПАО «КАМАЗ» Павел Полторыхин

Прощание с легендарным камазовцем состоится 11 ноября в часовне Боровецкой церкви.

15:44
Антон Салакаев: У нас на музыкальном ринге с татарским исполнителем была бы дискуссия

Горячее обсуждение возникло бы на тему «Как можно было бы делать татарскую музыку?», отметил лидер ВИА «Волга-Волга».

15:36
Забитая шайба защитника «Ак Барса» не помогла его сборной одолеть Чехию

Голкипер «Ак Барса» Адам Рейдеборн в этом матче пропустил три шайбы.

15:24
Резидент Иннополиса получил в США «Оскар» в сфере мировой рыбной отрасли

В борьбе за международный приз татарстанской компании удалось обойти 150 конкурентов со всего мира.

15:15
Роспотребнадзор РТ обнаружил, что «Парк Хаус» не обрабатывали от грызунов как положено

В октябре казанский блогер снял на видео крупных крыс в подвале торгового центра и лужи.

15:15
Жительница РТ заплатит за оскорбления и клевету о знакомой в соцсети

Теперь за оскорбления и сведения интимного характера, опубликованные в Сети, женщина должна будет заплатить 5 тыс. рублей.

События