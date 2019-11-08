Двукратный олимпийский чемпион по сноуборду будет выступать за Татарстан

(Казань, 8 ноября, «Татар-информ»). Двукратный олимпийский чемпион по сноуборду Вик Уайлд будет выступать за Татарстан. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте Федерации сноуборда России в Республике Татарстан.

«В сборной команде Республики Татарстан по сноуборду пополнение!!! Рэхим итегез, Вик Уайлд и Дмитрий Сарсембаев. Выражаем огромную благодарность Президенту РТ Рустаму Минниханову, министру спорта РТ Владимиру Леонову и первому заместителю министра спорта Халилу Шайхутдинову за поддержку спортсменов и сноуборда в Республике Татарстан!» — сообщается в тексте.

Американец Вик Уайлд принял российское гражданство еще в 2012 году, а в 2014-м завоевал два «золота» на Олимпиаде в Сочи.

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