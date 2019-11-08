После обращения местного жителя во дворе трех домов по улице Четаева провели капремонт

(Казань, 8 ноября, «Татар-информ»). Сегодня мэр Казани Ильсур Метшин осмотрел обновленный двор домов №№ 20, 22 и 24 по улице Четаева, сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

Капремонт дворовой территории провели после обращения к градоначальнику местного жителя, писателя Камиля Каримова — мужчина поднял вопрос в ходе дебатов предварительного голосования по отбору кандидатов в органы госвласти и местного самоуправления.

В разработке проекта благоустройства принимали участие жители близлежащих домов. Главные претензии касались состояния асфальтобетонного покрытия — из-за ям и разбитой дороги автомобили не могли заехать во двор.

По республиканской программе на ремонт двора направили более 9 млн рублей. В ходе работ было проложено 3 720 кв. метров асфальтового покрытия, также установлен игровой комплекс для детей, организованы зона отдыха и баскетбольная площадка. Жители домов собрали средства для организации парковочной зоны с установкой забора, шлагбаума и камер видеонаблюдения.

Всего в этом году на ремонт дворовых территорий выделен 1 млрд рублей. Дворовые территории в Казани ремонтируются постепенно, их включают в программу, учитывая в первую очередь отзывы и пожелания самих горожан. Всего в этом году в программу благоустройства включено 296 казанских дворов общей площадью более 300 тысяч кв. метров.

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