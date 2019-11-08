Более трети участников «Татарча диктант» на площадке КФУ получили оценку «отлично»

(Казань, 8 ноября, «Татар-информ»). 19 октября во многих населенных пунктах Татарстана, а также за пределами республики прошла акция «Татарча диктант». Одна из площадок располагалась в Институте филологии и межкультурной коммуникации КФУ. О результатах пресс-службе вуза рассказала доцент кафедры общего языкознания и тюркологии Гульназ Мугтасимова.

«Из общего числа участников количество „отличников“ составило 36%, 39% получили оценку „хорошо“, 25% — „удовлетворительно“», — отметила Мугтасимова.

Всего на данной площадке в акции поучаствовали более 190 человек. По словам собеседника, участники показали хороший уровень освоения базовых правил татарского языка. Трудность вызывают правописание иноязычных слов с окончаниями татарского языка, правописание частиц, слитное, дефисное и раздельное написание слов и пр.

Результаты «Татарского диктанта» публикуются на сайте не позднее 30 дней. Каждый участник акции может узнать свою оценку с помощью кодового слова, которое указано в бланке.

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