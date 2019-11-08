Студентка из Казани побывала на приеме у Путина, где он рассказал о поездках на целину

(Казань, 8 ноября, «Татар-информ»). Студентка КГАСУ, комиссар сервисного отряда «Барс» Яна Азарченко побывала на торжественном приеме в Московском Кремле, посвящённом 60‑летию движения студенческих отрядов. Прием провел Президент РФ Владимир Путин, который рассказал гостям о своем студенческом прошлом. Об этом сообщает пресс-служба Минмолодежи РТ.

«Беседа с первым лицом нашей страны прошла в тёплой и дружеской атмосфере. Владимир Владимирович очень расположен к общению с активной молодежью, готов поддерживать все наши идеи и начинания», – рассказала Азарченко о встрече с Президентом РФ.

Участники встречи смогли задать Владимиру Путину вопросы о развитии движения, открытии новых трудовых проектов и направлений. В свою очередь Президент РФ рассказал о том, как он сам когда-то ездил на целину и любил незабываемую атмосферу студенческих отрядов.

«За все годы – цифры эти известны – 19 миллионов человек приняли участие в стройотрядовском движении, это такая солидная компания очень. А сейчас – 240 тысяч человек, это тоже очень солидные цифры. Причём как в прежние времена, так и сейчас ребята работают практически во всех отраслях: и в промышленности, и в сельском хозяйстве, в строительстве, в сфере услуг тоже, и достаточно эффективно как волонтёры работают – практически везде, на очень интересных, на важных направлениях. Я вас поздравляю ещё раз и надеюсь, что благодаря вам стройотрядовское движение не только сейчас, но и в будущем, получив от вас новый импульс развития, будет двигаться вперёд и выполнять все задачи, которые на него возлагаются», — отметил Владимир Путин.

В октябре в Москве прошел Всероссийский слет участников и ветеранов студенческих стройотрядов, собравший 6 тыс. человек из 80 регионов России, стран СНГ и Балтии, представителей российских студенческих отрядов нескольких поколений — от строивших БАМ ветеранов до тех, кто получает образование сейчас.

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