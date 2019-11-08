ХК «Динамо-Казань» проведет свой первый домашний матч в Ульяновске

(Казань, 8 ноября, «Татар-информ»). Клуб по хоккею с мячом «Динамо-Казань» проведет свой первый домашний матч чемпионата России в Ульяновске. В Казани не успели подготовить лед из-за теплой температуры воздуха в ноябре.

«Лед замерзает только при естественном минусе — наше холодильное оборудование устарело, и ему не хватает мощности. Наше поле уже давно нуждается в реконструкции, поэтому приходится переносить игры в другой город», — рассказали в пресс-службе клуба.

Таким образом, встреча против «Мурмана» пройдет на ульяновской «Волга-Спорт-Арене» 13 ноября в 12.00.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.