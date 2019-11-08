Жителей Татарстана приглашают на сельскохозяйственные ярмарки

(Казань, 8 ноября, «Татар-информ»). В субботу, 9 ноября, в Казани, Набережных Челнах и в поселке Октябрьский Зеленодольского района (торгово-ярмарочный комплекс «Новая Тура») пройдут сельскохозяйственные ярмарки, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

Жителей республики приглашают купить сельхозпродукцию по доступным ценам. Так, на ярмарках горожане смогут приобрести мясо, колбасную продукцию, разливное молоко, сыр, масло, яйца, овощи, мед, сахар, муку, крупы и другую фермерскую продукцию, привезенную из муниципальных районов Татарстана.

Осенние ярмарки стартовали 14 сентября и будут проводиться каждую неделю до Нового года.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Татарстана открыли горячую телефонную линию по вопросам проведения ярмарок: (843) 221-76-23, 221-76-24. По номерам можно уточнить адреса проведения ярмарок, ассортимент продукции, оставить свои пожелания.

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