Специалисты назвали самые популярные кроссоверы среди российских водителей

(Казань, 8 ноября, «Татар-информ»). Рейтинг популярных среди российских владельцев автомобилей в сегменте SUV продолжает возглавлять компактный кроссовер Hyundai Cretа, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Всего в октябре на авторынке страны было продано 6,8 тыс. автомобилей данной модели — рост показателя по сравнению с прошлогодним периодом составил 16%. На втором месте оказался Volkswagen Tiguan, который показал рост на 12%, — всего транспортные средства этой модели приобрели 3,7 тыс. покупателей. Топ-3 замыкает Renault Duster с показателем 3431 проданный автомобиль (на 11% меньше, чем в октябре 2018 года).

Также в рейтинг вошли внедорожник LADA 4×4 (2,8 тыс. экземпляров), Mitsubishi Outlander (2,3 тыс.), Skoda Kodiaq (2,3 тыс.), Hyundai Tucson (2,2 тыс.), KIA Sportage (2,1 тыс.), Chevrolet Niva (1,9 тыс.) и Renault Arkana (1,9 тыс.).

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.