(Казань, 8 ноября, «Татар-информ»). Жители Татарстана смогут добраться на поезде до Крыма через Москву. Сегодня перевозчик пассажиров по железной дороге на полуостров «Гранд Сервис Экспресс» открыл продажу билетов из Москвы и Санкт-Петербурга.

«Первые пассажиры в Крым поедут по железной дороге из Москвы в Симферополь и из Санкт-Петербурга в Севастополь уже в 2019 году, после ввода в эксплуатацию железнодорожной части моста через Керченский пролив», – отмечается в сообщении Министерства транспорта России.

По информации компании «Гранд Сервис Экспресс», поезд сообщением Москва – Симферополь начнет ездить ежедневно с 24 декабря. Время в пути составит 33 часа. Так, из столицы России он отправится в 23.45, прибытие – в 8.50. Поезд проследует через Рязань, Воронеж, Ростов-на-Дону. Первый обратный поезд в Москву поедет 26 декабря в 18.20, прибудет – в 5.10.

Билеты в купейный вагон по этому направлению обойдутся от 2966 рублей, в СВ – от 9952 рублей.

Первый поезд из Санкт-Петербурга в Севастополь назначен на 23 декабря. Длительность пути составит 43,5 часа. Он отправится в 14.00, прибудет – в 9.25. Поезд проедет через Тверь, Рязань, Воронеж, Ростов-на-Дону. Обратный рейс запланирован на 25 декабря. Поезд из Севастополя выезжает в 15.55, прибывает – в 10.20.

Проезд по этому маршруту в плацкартном вагоне будет стоить от 3,5 тыс. рублей, в купейном – от 3906 рублей.

Направления будут обслуживаться поездами «Таврия».

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