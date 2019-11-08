(Казань, 8 ноября, «Татар-информ»). Бизнесмен пожаловался в прокуратуру РТ на незаконный штраф за рекламу кафе на улице, сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

В конце апреля владелец «Aroma кафе» был привлечен к административной ответственности за размещение на улице рекламного плаката. Сумма штрафа за правонарушение составила 15 тыс. рублей.

Стоит отметить, что кафе относится к категории объектов малого или среднего бизнеса, и по закону за подобное правонарушение, если оно происходит впервые, предусмотрено предупреждение. Таким образом, штраф, наложенный на предпринимателя, является незаконным.

Прокуратура обратилась в суд с требованием опротестовать штраф. Требования надзорного ведомства полностью удовлетворены.



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