Татарстан вошел в число пяти пилотных регионов по предоставлению цифровых сертификатов

(Казань, 8 ноября, «Татар-информ»). В рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» начался отбор образовательных программ для участия граждан в системе предоставления персональных цифровых сертификатов от государства для развития компетенций цифровой экономики. Об этом сообщает отдел по работе с пресс-службами и связям с общественностью Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».

«Воспользоваться персональными цифровыми сертификатами и бесплатно пройти обучение по программам дополнительного образования смогут жители 5 пилотных регионов: Башкортостана, Саха (Якутия), Татарстана, Тульской и Ростовской области», — говорится в сообщении.

Стоимость обучения будет возмещаться образовательным организациям из средств федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика».

В предварительном отборе смогут принять участие программы повышения квалификации в сфере ИКТ и сквозных технологий — в 2019 году для обучения выбраны 22 направления. Образовательные программы должны быть нацелены на формирование компетенций цифровой экономики, реализовываться с применением цифровых образовательных технологий как в онлайн, так и в смешанных форматах, предусматривать измерение начального уровня компетенций и возможность сбора цифрового следа при его определении. Длительность обучения не может быть меньше 36 академических часов.

Перечень критериев отбора программ, требований к образовательной организации и регистрационная форма для участия опубликованы на сайте: http://prog.2035.university/.

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