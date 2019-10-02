«Ак Барс» забрасывает шайбу в среднем через каждые 10 бросков

(Казань, 8 ноября, «Татар-информ»). Официальный сайт КХЛ представил сегодня первый материал о казанском «Ак Барсе» в своей новой аналитической рубрике, которая посвящена тактическим тонкостям игры.



«Одной из особенностей работы Дмитрия Квартальнова является то, что его команды действуют весьма агрессивно, осуществляя форчекинг (отбор шайбы в зоне соперника – прим. Т-и)», – говорится в статье.

Судя по аналитическим данным издания, казанский клуб является одним из лидеров по проценту реализации бросков (10,48%) – второе место в лиге. «Ак Барс» забрасывает шайбу в среднем через каждые десять бросков. По мнению аналитиков, это лучшее подтверждение тому, что нынешняя модель атакующей игры «Ак Барса» является эффективной. Казанский клуб является лидером (наряду с ЦСКА) по голам в этом сезоне – 79 заброшенных шайб.





«Ак Барс» стал более креативен в начале атак. Аналитики отмечают, что при прохождении средней зоны у казанских хоккеистов наблюдается хорошая вариативность по ходу каждого отдельно взятого матча.



Кроме того, «Ак Барс» является лидером КХЛ по игре в меньшинстве. Лишь в 9% случаев подопечные Дмитрия Квартальнова, находясь в меньшинстве, позволяют забрасывать шайбы в свои ворота.

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