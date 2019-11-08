В Казани обсудят вопросы правоприменительной практики служб по имущественным налогам

(Казань, 8 ноября, «Татар-информ»). 28 ноября в Казани пройдут публичные слушания, на которых обсудят вопросы правоприменительной практики налоговых органов РТ по имущественным налогам, сообщает пресс-служба УФНС России по Татарстану.

В рамках основного направления стратегического развития РФ «Реформа контрольной и надзорной деятельности» федеральная служба в каждом квартале проводит публичные обсуждения результатов правоприменительной практики и руководств по соблюдению обязательных требований.

Мероприятие запланировано на 10 утра по адресу: Казань, улица Четаева, д. 18А (заезд с Чистопольской, восьмое учебное здание КНИТУ-КАИ имени А. Н. Туполева).

Для участия необходимо пройти предварительную регистрацию. Вопросы по обсуждаемой теме принимаются до 15 ноября на электронную почту g.kayumova.r1600@nalog.ru.

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