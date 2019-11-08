Новичок «Ак Барса»: Дмитрий Квартальнов вырос за годы как тренер

(Казань, 8 ноября, «Татар-информ»). Новичок казанского «Ак Барса» Виктор Тихонов рассказал после первой тренировки с командой о фигуре главного тренера — Дмитрия Квартальнова.

«Думаю, за эти годы он [Квартальнов] как тренер однозначно вырос, но тогда требования у него тоже были высокие — максимум дисциплины. Мне кажется, в этом отношении точно ничего не поменялось. Главное — работать и заново все доказывать», — приводит слова хоккеиста пресс-служба «Ак Барса».

Также он прокомментировал стиль игры казанской команды: «Я люблю активный хоккей. Если правильно это использовать, многие команды просто не успевают. У Казани это очень хорошо получается, поэтому я хочу быть частью этой системы».

Ранее Квартальнов уже тренировал Тихонова — они вместе работали в «Северстали» в сезоне 2009/2010.

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