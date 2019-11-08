Роспотребнадзор РТ обнаружил, что «Парк Хаус» не обрабатывали от грызунов как положено

(Казань, 8 ноября, «Татар-информ»). Роспотребнадзор по РТ обнаружил, что «Парк Хаус» не обрабатывали должным образом от грызунов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, в октябре казанский блогер опубликовал видео, снятое в подвале «Парк Хауса». Молодой человек обратил внимание на большие лужи: «Засосет — и ты труп». Также он пожаловался на дурной запах и множество крыс, по его словам, «величиной с кошку».

После выхода материалов в СМИ и публикаций в СМИ сотрудники Управления Роспотребнадзора по Татарстану проверили казанский торговый центр «Парк Хаус».

«Установлено, что факты, указанные в сообщении, подтвердились. Выявлены нарушения обязательных требований санитарного законодательства по организации инженерно-технических и санитарно-гигиенических мероприятий по защите объекта от грызунов и насекомых», – отметили в пресс-службе ведомства.



По результатам проверки Роспотребнадзор по РТ составил на владельца протокол об административном правонарушении и выдал предписание на устранение выявленных нарушений.

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