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Татар-информ

8 ноября 2019, 15:15

Происшествия

Жительница РТ заплатит за оскорбления и клевету о знакомой в соцсети

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Происшествия

Жительница РТ заплатит за оскорбления и клевету о знакомой в соцсети

Теперь за оскорбления и сведения интимного характера, опубликованные в Сети, женщина должна будет заплатить 5 тыс. рублей.

(Казань, 8 ноября, «Татар-информ»). Жительница РТ заплатит за оскорбления и клевету о знакомой в соцсети, сообщила ИА «Татар-информ» главный специалист-эксперт по взаимодействию со СМИ УФССП России по РТ Лилия Халимова.

Как выяснилось, женщина разместила на своей странице в соцсетях ложную и оскорбительную информацию (в том числе интимного характера) о знакомой из Мензелинска. Оскорбленная женщина обратилась в суд с просьбой наказать обидчицу.

Судебные приставы отправились по месту жительства 55-летней женщины и потребовали удалить с интернет-страницы всю оскорбительную информацию, а также написать опровержения. Все требования приставов были исполнены.

Также женщине назначили компенсировать моральный вред в размере 5 тыс. рублей.
 

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