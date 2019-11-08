Тетюшский пловец на международных состязаниях завоевал семь медалей

(Казань, 8 ноября, «Татар-информ»). Звездным часом стал для тетюшан II этап Международного Открытого детского турнира по плаванию «Кубок Золотого кольца», который состоялся в Саранске. Об этом пишет газета «Авангард».



Воспитанник Тетюшской спортивной школы Константин Привалов завоевал пять золотых, одну серебряную и одну бронзовую медаль.



«Золото» юный пловец завоевал на дистанциях 50 и 100 метров баттерфляем, 50 и 100 метров на спине, 50 метров вольным стилем. Серебряную награду Привалов получил на дистанции 100 метров «Комплексное плавание» и «бронзу» – за 50 метров брассом.





Также команда тетюшан в составе Константина Привалова, Кристины Приваловой, Станислава Строкина и Дарьи Грошевой завоевала «бронзу» в смешанной эстафете 4x50 метров вольным стилем.



«Я очень рада за своих спортсменов, будем работать на более высокий результат», – поделилась тренер Эльмира Мухаметзянова.

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