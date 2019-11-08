В Казани состоится этап зимнего Кубка Поволжья по пейнтболу

(Казань, 8 ноября, «Татар-информ»). Завтра, 9 ноября, в Казани откроется первый этап зимнего Кубка Поволжья по пейнтболу, сообщает пресс-служба «Татспиртпрома».

В соревнованиях, которые пройдут в Центре пейнтбола, примут участие более 150 человек — 17 команд из Казани, Москвы, Перми, Самары, Твери, а также Альметьевска и Набережных Челнов.

По итогам этапа всем участникам будут начислены очки, которые будут учитываться при выходе команд в финал в Москве.

Напомним, Центр пейнтбола построен в рамках концепции развития Казанского ипподрома, одобренной Президентом Татарстана.

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