«Единороссы» и Русское географическое общество РТ расширят сотрудничество по проектам

(Казань, 8 ноября, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Татарстанская «Единая Россия» и Русское географическое общество в РТ сегодня в Казани подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии. Подписи под документом поставили Председатель Госсовета РТ, секретарь татарстанского отделения партии Фарид Мухаметшин и председатель регионального отделения Русского географического общества в РТ Дмитрий Шиллер.

«Любая общественная организация, с которой мы сотрудничаем, безусловно, участвует в жизнедеятельности Русского географического общества. Перед нами стоят большие амбициозные задачи, в том числе и по развитию новой географии, исследований. Очень рассчитываем на тот административный ресурс, стоящий за "Единой Россией", который мы сможем использовать в своей работе», — рассказал журналистам Шиллер.

Он отметил, что общество планирует расширять свою деятельность в небольших населенных пунктах Татарстана. По словам собеседника журналистов, один из проектов, который уже реализуется совместно с «Единой Россией» — «Моя малая Родина».

«Школьники делают фотографии — показывают свой населенный пункт. После этого мы проводим районную выставку, а затем республиканскую. Этой выставкой мы делимся с другими регионами. То есть глазами школьников показываем республику детям других российских регионов. У общества много проектов, связанных с наукой, исследованиями. Сейчас мы готовимся к Арктике», — поделился Шиллер.

Отделение Русского географического общества в Татарстане восстановило свою деятельность 5 апреля 2010 года. Основные направления его работы — исследования этнографии и краеведения, издательская и информационная деятельность, спелеология и альпинизм, развитие внутреннего туризма, работа с молодежью, патриотическое воспитание, подводные исследования, изучение экологии, картография и историко-археологическая деятельность.

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