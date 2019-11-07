Антон Салакаев: У нас на музыкальном ринге с татарским исполнителем была бы дискуссия

(Казань, 8 ноября, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). Если ВИА «Волга-Волга» будет выступать на музыкальном ринге с татарским исполнителем, то горячая дискуссия развернется между музыкантами на тему «Как можно было бы делать татарскую музыку?». Об этом лидер ВИА «Волга-Волга» и исполнитель Антон Салакаев рассказал в интервью гендиректору АО «Татмедиа» Андрею Кузьмину.



«Вопросов к татарской эстраде остается много. Если бы случился музыкальный ринг и нам бы посчастливилось выступить с кем-нибудь из татарских исполнителей, то у нас была бы очень горячая дискуссия по вопросам „Как можно было делать татарскую музыку?“», — сказал Салакаев.





На данный момент татарская эстрада привлекает все больше живых исполнителей, которые играют концерты вживую. «Зуля Камалова или Juna — очень классные», — отметил лидер группы.



В репертуаре ВИА «Волга-Волга» есть несколько песен, которые они исполняют на татарском, например «Эх тала тала».





Интервью с исполнителем и лидером группы «Волга-Волга» Антоном Салакаевым выйдет на сайте sntat.ru завтра, 9 ноября. Видеоверсию можно будет увидеть на канале ИА «Татар-информ» в YouTube.



Телевизионный вариант беседы в программе «Интервью без галстука с Андреем Кузьминым» зрители смогут посмотреть в субботу в 18.30 и в воскресенье в 13.30.

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