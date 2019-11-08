Резидент Иннополиса получил в США «Оскар» в сфере мировой рыбной отрасли

(Казань, 8 ноября, «Татар-информ»). Веб-платформа Yorsо, созданная резидентом ОЭЗ «Иннополис» для взаимодействия между поставщиками и производителями морепродуктов, получила престижную международную награду Fish 2.0. Об этом сообщает пресс-служба особой экономической зоны.

«Награда Fish 2.0 для тех, кто работает в этой отрасли, как премия „Оскар“ для мира кинематографа. Аналогов конкурсу в мире нет. В этом году заявки подали 150 компаний со всего мира, до финала дошли 6. Жюри рассматривает бизнес-план и выставляет баллы, оценивая показатели компании», — подчеркнул создатель веб-платформы Антон Трантин.

По словам Трантина, веб-платформа Yorsо дает участникам рынка возможность рассчитать наилучшие условия для доставки и транспортировки морепродуктов с учетом конкретной температуры, необходимой для сохранения свежести товара.

Престижную отраслевую премию Fish 2.0 вручают раз в 2 года, церемония проходит в Лос-Анджелесе. Учредителем награды является одноименная организация, которая сотрудничает с государствами по всей планете ради бережного использования биоресурсов и развития глобальной рыбной промышленности.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.