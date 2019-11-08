Московская «Татар кызы 2019» даст мастер-класс по народным танцам в Брюсселе

(Казань, 8 ноября, «Татар-информ»). Обладательница титула «Татар кызы 2019» – «Мисс Татарская девушка 2019» Айсылу Мирхафизхан проведет встречу с любителями искусства, танцевального жанра, ценителями красоты и этнического творчества в Брюсселе. Об этом сообщает Tatars in Belgium.



15 ноября со сцены концертного зала Российского центра науки и культуры она расскажет о татарской культуре и традициях, станцует фрагменты из классического балета и национального танца, в фойе выставочного зала покажет желающим мастер-класс по народному танцу.





Для Айсылу Мирхафизхан нынешний год в плане творческих достижений стал особенно ярким: девушка получила международный сертификат в Израиле, весной в Москве стала победительницей конкурса «Татар кызы 2019» – «Мисс Татарская девушка 2019».



Затем в сентябре Айсылу приняла участие в финале международного конкурса красоты и талантов «Мисс Татарская девушка 2019», где завоевала титул самой талантливой девушки.



Масштабный конкурс «Татар кызы 2019» продемонстрировал истинную красоту татарской девушки, ее духовность и благородство. В состязании приняли участие 14 финалисток из различных регионов России, ближнего и дальнего зарубежья.





Айсылу покорила зрителей и жюри своим мастерством в сценическо-народных танцах. Несколькими годами ранее девушка входила в состав балетной труппы Татарского академического государственного театра оперы и балета им. Мусы Джалиля, выезжала на гастроли в Европу. В настоящее время она является магистрантом кафедры сценического движения и пластической выразительности актера в Театральном институте имени Б. Щукина.

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