Казань примет всероссийский турнир по волейболу на Кубок министра внутренних дел по РТ

(Казань, 8 ноября, «Татар-информ»). С 11 по 16 ноября в столице Татарстана пройдет XIV Всероссийский волейбольный турнир на Кубок министра внутренних дел по РТ среди ветеранов правоохранительных органов, сообщает пресс-служба Минспорта республики.

Соревнования пройдут в двух игровых залах: в спорткомплексе «Динамо» по улице Горького, 10 А и в спортивном центре «Динамо» в поселке Мирный. На предварительном этапе команды разыграют путевки сначала в полуфинальную, затем — в финальную стадию соревнований. Решающие игры состоятся 15 ноября в спорткомплексе «Динамо».

Всего принять участие в состязаниях заявились 12 команд из Татарстана, Башкортостана, Марий Эл, Удмуртской и Чувашской республик, Пермского края, Самарской, Калужской и Ульяновской областей и Таджикистана.

Кубок посвящен памяти министра внутренних дел ТАССР, генерал-лейтенанта милиции Салиха Япеева, в течение четверти века возглавлявшего ведомство и динамовское общество.

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