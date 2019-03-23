В конкурсе молодых аграриев Татарстана появилась номинация для осеменителей коров

(Казань, 8 ноября, «Татар-информ», Диана Авакян). В этом году в конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии» среди молодых работников агропромышленного комплекса РТ появилась новая номинация. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» заявила председатель Аграрного молодежного объединения РТ Диляра Шувалова.

«В том году у нас было 8 номинаций. В этом году появилась новая — технолог по воспроизводству стада. Несмотря на то, что это новая номинация, заявок достаточно много», — отметила она.

На данный момент заявки подали 280 человек. Организаторы ожидают, что всего на конкурс подадутся около 370 молодых специалистов и студентов.

Призеры конкурса получат 10, 8 и 6 тысяч рублей за 1-3 места соответственно в каждой номинации. Также победители получат возможность поехать на профессиональную стажировку в Германию. Для студентов предусмотрены призы: телевизоры, планшеты и микроволновые печи.

В Татарстане 22-23 ноября пройдет конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» среди молодых работников агропромышленного комплекса РТ и студентов аграрных специальностей. Заявочную кампанию на участие в конкурсе продлили до 15 ноября.

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