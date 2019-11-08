Нижнекамское предприятие оштрафовано на миллион рублей за взятку инспектору технадзора

(Казань, 8 ноября, «Татар-информ»). Предприятие из Нижнекамска оштрафовано на миллион рублей за взятку инспектору технадзора, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

В августе прошлого года сотрудник фирмы, занимающейся огнезащитой металлоконструкций, дал 50 тысяч рублей взятки инспектору Нижнекамского отдела Приволжского Управления Федеральной службы по экологическому, техническому и атомному надзору.

Деньги передали за то, чтобы юрлицо и сотрудников организации не привлекали за нарушение требований в области строительства и применения стройматериалов.

Летом этого года взяткодателя привлекли к уголовной ответственности, а против юрлица, от имени которого он действовал, возбудили дело о незаконном вознаграждении.

Суд в итоге постановил оштрафовать предприятие на миллион рублей.

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