WORLDSKILLS - 2019

Артур Шипилов

8 ноября 2019, 14:26

Спорт

Перенос игр «Ак Барса» во Дворец спорта вызовет неудобства для тренировок фигуристов

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Спорт

Перенос игр «Ак Барса» во Дворец спорта вызовет неудобства для тренировок фигуристов

Фото: pixabay.com

Тем не менее насколько велико будет это влияние, пока неизвестно.

(Казань, 8 ноября, «Татар-информ»). Перенос матчей Континентальной хоккейной лиги казанского «Ак Барса» из «Татнефть Арены» во Дворец спорта вызовет неудобства для тренировочного процесса фигуристов. Об этом рассказала тренер по синхронному катанию сборной России Эльмира Мазитова, чьи подопечные занимаются во Дворце спорта.

«К сожалению, нам только за неделю дают ответ по льду. Поэтому пока неизвестно, как сильно это [перенос] повлияет на наши тренировки. Очевидно, что неслабо, ведь хоккеистам нужен лед не только во время игр, но и для тренировок. Может быть, нам вечером уделят время», — поделилась Мазитова.

Ранее ряд СМИ сообщали, что перенос матчей против «Салавата Юлаева» и «Сибири» во Дворец спорта произойдет из-за занятости «Татнефть Арены» — в эти же даты там запланировано выступление Цирка дю Солей.

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