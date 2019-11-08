Передовая доярка из Кайбицкого района уехала на стажировку в Германию

(Казань, 8 ноября, «Татар-информ»). Тамара Шулаева из села Багаево Кайбицкого района уехала стажировку в Германию, которая будет длиться две недели. Об этом пишут «Кайбицкие зори».

Стажировка по теме «Основы работы с молодежью на селе» проходит в Мюнхене.



Передовая доярка Тамара Шулаева работает на агрофирме «Золотая Нива». Поездка стала наградой за победу на республиканском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии» среди молодых работников агропромышленного конкурса в ноябре 2018 года.



В конкурсе Татьяна участвовала три года подряд, в 2015 году она заняла третье место, в 2017-м — второе, в 2018-м — первое. В ноябре 2016 года на такой же стажировке побывал и глава Кайбицкого отделения АМО РТ Рушан Сайранов.

Конкурс проводит Министерство сельского хозяйства и продовольствия РТ совместно с Региональной общественной организацией «Аграрное молодежное объединение РТ». Цель – выявить лучших молодых работников, поддержать и поощрить их, а также повысить профессиональное мастерство тружеников отрасли.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.