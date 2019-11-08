Умер бывший исполнительный директор ПАО «КАМАЗ» Павел Полторыхин

(Набережные Челны, 8 ноября, «Татар-информ»). В Набережных Челнах на 77-м году жизни умер экс-директор кузнечного завода, бывший исполнительный директор ПАО «КАМАЗ» Павел Полторыхин, сообщает пресс-служба автогиганта.

Павел Полторыхин родился 1 января 1943 года в городе Киселевск Кемеровской области. После окончания средней школы поступил в Сибирский металлургический институт в городе Новокузнецк. На КАМАЗе начал работать в 1971 году в должности заместителя начальника кузнечного цеха. В 1983 году был избран секретарем партийного комитета КАМАЗа, а с 1987 года работал директором Кузнечного завода.

С 2001-го по 2005 год Павел Павлович работал первым заместителем генерального директора — исполнительным директором ПАО «КАМАЗ». В 2005 году возглавил вновь созданную службу реинжиниринга компании.

Прощание с Павлом Полторыхиным состоится 11 ноября в часовне Боровецкой церкви.

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