Житель Казани попал в больницу, получив во время ссоры удар ножом от родственницы

(Казань, 8 ноября, «Татар-информ»). Житель Казани попал в больницу, получив во время ссоры удар ножом в живот от родственницы. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по РТ.

Накануне экипаж вневедомственной охраны получил сообщение, что в одном из домов по улице Кул Гали на лестничной площадке сидит раненый мужчина. Как выяснили росгвардейцы, мужчину в живот ножом ранила его родственница во время ссоры.

Медики госпитализировали мужчину, а 32-летнюю ранее судимую безработную женщину задержали и передали для разбирательства полицейским. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.



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