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Татар-информ

8 ноября 2019, 14:12

ОбществоКультура

В рамках нацпроекта «Культура» в Татарстане открылись две библиотеки «с изюминкой»

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ОбществоКультура

В рамках нацпроекта «Культура» в Татарстане открылись две библиотеки «с изюминкой»

Фото: Александр Эшкинин

Библиотека в селе Зеленодольского района теперь будет работать в формате видеоконференцзала, игровой комнаты и ТВ-редакции.

(Казань, 8 ноября, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Модельная сельская библиотека-филиал № 12 открылась сегодня в селе Бело-Безводное Зеленодольского района Татарстана в рамках национального проекта «Культура». Одновременно такая же библиотека открылась и в Кукморском районе.

«Радостно присутствовать в стенах новой библиотеки. Здесь не только проведен капремонт и изменился контент, сюда каждый вложил кусочек своей души. В рамках нацпроекта „Культурная среда“ создание модельных библиотек предусмотрено в каждом регионе. У вас библиотека особенная, с изюминкой. Желаю дальнейших творческих успехов и обновления библиотечного фонда», — сказала на открытии библиотеки в Зеленодольском районе первый заместитель культуры РТ Юлия Адгамова.

В рамках нацпроекта «Культура» на модернизацию учреждения было выделено 5 млн рублей из федерального бюджета. Полученные средства были направлены на техническое переоснащение, пополнение книжного фонда, организацию доступа к электронным библиотечным системам, приобретение предметов интерьера в соответствии с разработанным дизайн-проектом и повышение квалификации сотрудников. Теперь это современный информационно-культурный и коммуникационный центр с функциональным зонированием пространства, современным оборудованием и уютной обстановкой, которые открывают для сельских жителей новые возможности.

«В 2019 году мы приняли участие в нацпроекте „Культура“, в проекте „Культурная среда“, и выиграли грант на создание модельной библиотеки для нового поколения. Мы были в числе первых, кто выиграл этот проект и смог реализовать его в короткий срок. Нами закуплены около 4 тысяч экземпляров новых книг, периодические издания, новое оборудование, мебель», — рассказала корреспонденту ИА «Татар-информ» директор централизованной библиотечной системы Зеленодольского района Алия Хисамова.

Библиотека в селе Бело-Безводное находится рядом со школой, функционирует с 1956 года и занимает одно большое помещение в здании сельского Дома культуры. Раньше в просторной комнате на втором этаже стояли длинные серые стеллажи, а библиотечный фонд составляли в основном старые книги с пожелтевшими страницами. Сейчас здесь насчитывается 17 тысяч экземпляров книг, а учреждение культуры посещают 370 читателей.

«Я в этой библиотеке работаю 2,5 года. Раньше у нас была простая сельская библиотека, фонд обновлялся плохо. После ремонта теперь здесь все современно и стильно. Нас посещают целыми семьями, есть семья, в которой читают несколько поколений — бабушка, дети и внуки», — рассказала заведующая библиотекой Оксана Залилова.

В модельной библиотеке создано множество функциональных зон: игровая, видеозал, зоны для саморазвития и общения, проведения мастер-классов, прослушивания аудиокниг и другие. Новейшие технические приспособления — музыкальное оборудование, цифровой микроскоп, интерактивный глобус с дополненной виртуальной реальностью, игровые консоли, богатый фонд электронных и аудиокниг, доступ к электронным ресурсам, подключение к фондам Национальной электронной библиотеки позволят сделать библиотеку центром притяжения для людей всех возрастов. Книжный фонд библиотеки пополнился новой литературой на 3820 экземпляров и на 156 наименований журналов и газет.

В студиях и клубах по интересам для всех категорий читателей создана комфортная среда для встреч, творческого развития и познавательного досуга: «Твое ТВ» (журналистика, режиссура), «Школа креатива» (прикладное искусство), «Мои истоки» (литературно-краеведческий), «Игротека» (настольные игры), «Компьютер без границ» (компьютерная грамотность).

Стоит отметить, что в Татарстане в рамках нацпроекта «Культура» сегодня открылись две модельные сельские библиотеки. Вторая библиотека распахнула свои двери в деревне Асан-Елга Кукморского района. Здесь организована детская зона с интерактивным полом, телевизором, мягким ковром «Мини-город» и удобными пуфиками. Библиотечный фонд пополнили мультфильмы, аудиокниги, развивающие игры, научно-познавательные книги и художественная литература. В пространстве свободного общения созданы условия для проведения дискуссий, круглых столов и творческих занятий.

Нацпроект «Культура» разработан в рамках реализации президентского указа «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года», реализация которого началась 1 января 2019 года. Куратором данного проекта выступает вице-премьер РФ Ольга Голодец, а руководителем – министр культуры РФ Владимир Мединский.
 

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