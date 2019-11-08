Молодые агрономы РТ поборются за 10 тыс. рублей и стажировку в Германии

(Казань, 8 ноября, «Татар-информ», Диана Авакян). В Татарстане 22-23 ноября пройдет конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» среди молодых работников агропромышленного комплекса РТ и студентов аграрных специальностей. Заявочную кампанию на участие в конкурсе продлили до 15 ноября, заявила на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» председатель Аграрного молодежного объединения РТ Диляра Шувалова.

Призеры конкурса получат 10, 8 и 6 тысяч рублей за 1-3 места соответственно в каждой номинации. Также победители получат возможность поехать на профессиональную стажировку в Германию.

«С 2014 года мы отправляем победителей в Германию. Мы нашли организацию в Баварии с русскоговорящими немцами. Мы понимаем, что знание языка для специалистов АПК тяжеловато, и они в Баварии для нас являются проводниками для общения с другими хозяйствами и организациями», — сказала она.

Конкурс проводится с целью выявления лучших работников и студентов, их поддержки и поощрения, а также создания площадки для формирования надпрофессиональных навыков и повышения престижа сельскохозяйственных профессий среди студентов выпускных курсов аграрных вузов и молодых работников агропромышленного комплекса Республики Татарстан.

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